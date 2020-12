Embaixada de Portugal em Londres envia equipa para ajudar camionistas

Há vários dias retidos em em filas sem fim à vista entre a fronteira do Reino Unido e França, os camionistas desesperam. © AFP

Quatro elementos do consulado partiram esta quinta-feira de manhã para a fronteira entre o Reino Unido e a França para ajudar os camionistas. "Organizámos uma missão que hoje já está no terreno desde as sete horas da manhã", garante a Secretária de Estado das Comunidades.

"São quatro pessoas do consulado de Londres que levam água e comida e estão a contactar as pessoas", adianta Berta Nunes.

"Levamos água, bolachas e comida seca mas, se for necessário estamos preparados para levar mais comida". Segundo a secretária de Estado, os motoristas que ligaram para o consulado vão dando o contacto de outras pessoas em situação idêntica e a equipa está no local " para ajudar no que for necessário". A secretária de estado admite que " há muita ansiedade" entre os motoristas. " A demora está a criar mais necessidades, há uma ansiedade, não se sabe quanto tempo ainda durará a situação e, numa situação em que seja necessário contactar as autoridades britânicas, a nossa equipa consular terá possibilidade de o fazer e esclarecer as situações", adianta.

Berta Nunes relata que esta manhã contactou uma motorista que já estava na fila para ser testada mas não sabia quando isso seria possível e contava que havia muita dificuldade para aceder a lavabos portáteis que tinham sido colocados no local.

"Tenho a indicação de que os ingleses queriam testar em 30 horas e, apesar de terem ido equipas de bombeiros franceses para ajudar na testagem, a informação é de que pode ser uma situação demorada", explica.