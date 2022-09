Embaixada dos EUA na Rússia pede a cidadãos que abandonem país "de imediato"

© Sasu Mäkinen/Lehtikuva/AFP

A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia emitiu esta quarta-feira um novo alerta de segurança para os cidadãos norte-americanos, pedindo-lhes que deixem o país "de imediato", apesar dos poucos voos comerciais disponíveis devido à invasão russa da Ucrânia.

Num comunicado, a representação diplomática dos Estados Unidos da América (EUA) em Moscovo advertiu que "os voos comerciais são atualmente extremamente limitados, de modo que por vezes não há nenhum disponível".

No entanto, a embaixada confirmou que as rotas terrestres para sair do território russo ainda estão abertas.

"Se quiser sair da Rússia, deve fazer os preparativos necessários o mais rápido possível. A embaixada dos EUA está neste momento muito limitada na prestação de assistência aos cidadãos norte-americanos e as condições podem tornar-se cada vez mais limitadas", segundo a mesma nota informativa.

A representação diplomática alertou ainda que as autoridades russas poderão "começar a negar a dupla cidadania aos norte-americanos e o acesso à assistência consular para impedir a sua saída do país" após ter anunciado, no passado dia 21, a mobilização parcial.

"Os cidadãos norte-americanos não devem viajar para a Rússia e aqueles que residem no país ou em território russo devem partir de imediato", disse a embaixada dos EUA no comunicado, no qual precisou que a representação diplomática irá fornecer todas as informações relevantes sobre as possibilidades de acesso aos países vizinhos.

Neste sentido, a embaixada recordou aos cidadãos norte-americanos que "a liberdade de expressão e o direito de reunião pacífica não estão garantidos na Rússia", instando-os "a evitar protestos e a tirar fotografias das forças de segurança no âmbito de tais eventos".

"As autoridades russas já prenderam cidadãos russos que participaram em manifestações", referiu.

Também hoje, a Polónia e a Bulgária apelaram aos respetivos cidadãos que abandonem a Rússia o mais rápido possível, recorrendo aos meios de transporte disponíveis.

Os Governos de Varsóvia e Sófia receiam que seja cada vez mais difícil abandonar o território russo.

O anúncio de Moscovo da mobilização de 300 mil reservistas, feito na semana passada, está a desencadear o êxodo de um grande número de homens russos em idade militar que se recusam a lutar na Ucrânia, alvo de uma ofensiva militar russa desde fevereiro passado.

Estes homens estão a fugir do país em direção à Turquia, Geórgia, Arménia, Mongólia, Cazaquistão e Finlândia.