Embaixada EUA procura mulheres empreendedoras e tem 30 mil dólares para as melhores ideias

O programa decorre pela primeira vez em Portugal, depois de já ter passado por mais de 50 países © AFP

Por Sara de Melo Rocha 15 Fevereiro, 2021 • 08:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Academy for Women Entrepreneurs é um programa de promoção de empreendedorismo feminino, promovido pela Embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Lisboa, em parceria com o Impact Hub Lisbon.

O programa decorre pela primeira vez em Portugal, depois de já ter passado por mais de 50 países, capacitando mais de cinco mil mulheres em todo o mundo.

O curso decorre online, tem 45 vagas disponíveis para mulheres de qualquer nacionalidade, entre os 25 e 50 anos, residentes em qualquer parte de Portugal continental e ilhas e que dominem o inglês.

Em declarações à TSF, Penny Rechkemmer, conselheira de Imprensa e Cultura da Embaixada dos EUA, explica que procuram mulheres "que tenham uma ideia de negócio ou um negócio com dois anos e que queiram expandi-lo ou mudá-lo".

O programa online prevê formação em empreendedorismo, sessões de acompanhamento em grupo, talks com líderes femininas e mentoria com especialistas. O programa termina com uma sessão final de apresentação de projeto, com as três finalistas a levarem para casa um prémio entre os 15 mil e os cinco mil dólares.

O objetivo do curso, que decorre ao longo de 13 semanas, é possibilitar um aprofundamento de competências que permitam desenvolver um modelo de negócios, permitindo ainda acesso a uma rede internacional de contactos.

"Elas tornam-se parte da rede de contactos dos antigos alunos de programas do Departamento de Estado dos Estados Unidos", explica a conselheira.

Com a pandemia a deixar muitas mulheres no desemprego, Penny Rechkemmer sublinha que pode ser uma boa altura para pôr em prática uma ideia de negócio que esteja esquecida na gaveta.

"Esta é uma oportunidade única para as mulheres olharem para ideias que tenham estado a adiar, talvez porque estavam a trabalhar a tempo inteiro ou mesmo em part-time e achavam que não tinha tempo para pô-las em prática", afirma.

O curso é feito em parceria com o Impact Hub Lisbon e decorre durante 13 semanas. As inscrições estão abertas até 21 de Fevereiro. A Embaixada dos EUA promove uma sessão de informação a 17 de fevereiro às 16h.