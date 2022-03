Embaixadas de Portugal reforçadas em Varsóvia e Bucareste

© EPA

Por Nuno Domingues 07 Março, 2022 • 20:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado da Internacionalização, vai à Polónia e à Roménia, esta semana, para criar, nas embaixadas portuguesas de Varsóvia e Bucareste, meios para um acolhimento avançados dos refugiados da guerra na Ucrânia.

Eurico Brilhante Dias, diz que cada uma das embaixadas terá meios humanos reforçados, já nos próximos dias.

Ouça aqui as declarações do secretário de Estado português da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. 00:00 00:00

O secretário de Estado, diz à TSF, que as dificuldades no processo de retirada de refugiados na Polónia, estão a servir para corrigir procedimentos.

Eurico Brilhantes Dias insiste que Portugal, não fixou limites para acolher refugiados da guerra, e explica que tem havido coordenação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e as diversas autarquias e instituições que estão a fazer um esforço para trazer refugiados para Portugal.

Durante a visita desta semana, à Polónia e à Roménia, estão ainda previstos contactos com as autoridades dos dois países, e, no caso da polónia, com empresas portuguesas que ali estão a operar, e que tem ajudado Portugal, neste esforço de acolhimento.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA