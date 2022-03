Embaixadora da Ucrânia alerta que crise humanitária vai agravar-se

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets © José Sena Goulão/Lusa

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, afirma que, com o avançar da guerra, a crise humanitária vai aumentar. Depois de um momento de oração, esta manhã, em Arroios, que contou com a mensagem do cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a embaixadora defendeu que é o momento de a Rússia e a Ucrânia negociarem a paz.

"A crise humanitária vai crescer e, por isso, é necessário realizar outros passos para começar as negociações diplomáticas entre a Rússia e a Ucrânia, para preservar a segurança do nosso país", declarou Inna Ohnivets.

A embaixadora ucraniana em Lisboa ainda acredita que o diálogo é um caminho possível, mas "para isso é necessário que não só a parte ucraniano, mas também a parte russa, deseje isso", sublinhou a embaixadora, lembrando que, nas conversações, a delegação ucraniana pediu a criação de corredores humanitários e que a Rússia violou o cessar-fogo decretado para esse efeito.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

