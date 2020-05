Emirados anunciam lançamento da primeira sonda árabe para Marte

© DR

Os Emirados Árabes Unidos vão lançar a primeira sonda árabe em direção ao planeta Marte, a partir do Japão, em julho, informou esta terça-feira a agência de imprensa oficial WAM.

Depois de enviarem um astronauta para o espaço, no ano passado, os Emirados iniciaram a "missão Marte", parte do plano do país do Golfo Pérsico para se afirmar como uma potência científica e especial.

A sonda, sem piloto, chama-se 'Hope' (Esperança) e ficará em órbita em redor do 'planeta vermelho'.

"O mundo assistirá ao lançamento da sonda 'Hope' para o espaço no dia 15 de julho, a partir do centro especial Tanegashima", refere a WAM.

A ministra das Ciências Avançadas, Sarah bint Yussef al-Amiri, realçou o "compromisso" das autoridades do país para prosseguirem com o projeto, apesar do contexto da covid-19.

A sonda deverá chegar a Marte em fevereiro do próximo ano, coincidindo com os 50 anos dos Emirados Árabes Unidos enquanto federação de sete membros.

Há muito que os Emirados desejam construir uma "Cidade das Ciências" para criar condições de vida em Marte e aí estabelecer uma colónia humana até 2117.