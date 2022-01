Espetáculo de fogo de artifício nos Emirados Árabes Unidos © Ali Haider/EPA

Por Lusa 01 Janeiro, 2022 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Emirados Árabes Unidos bateram, este sábado, cinco recordes do Guinness com fogo de artifício durante as celebrações do Ano Novo nas quais usou drones para iluminar o céu, na tentativa de ganhar posições na lista mundial.

Segundo informou a agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos WAM, o emirado de Ras Al Khaimah estabeleceu o primeiro recorde mundial para "a maior altura de um espetáculo de fogo de artifício com drones" ao formar uma torre de fogos de artifício com uma altura de 1.055,8 metros, excedendo o comprimento de qualquer arranha-céu do mundo.

O segundo registo foi alcançado na categoria "a maior quantidade de drones utilizados para lançar fogos de artifício ao mesmo tempo", onde 452 drones lançaram fogo de artifício ao mesmo tempo para criar uma formação visual com a frase "Feliz Ano Novo" no céu do emirado.

Na véspera de Ano Novo de 2019, este emirado já tinha alcançado dois recordes do Guinness nas categorias de "a mais longa cadeia de fogos de artifício do mundo" e "os mais longos fogos de artifício em linha reta".

Por outro lado, no Sheikh Zayed Festival, em Abu Dhabi, três novos recordes do Guinness Book foram também estabelecidos com as boas-vindas aos primeiros minutos do Ano Novo com uma queima de fogos de artifício que iluminou o céu sobre a área de Al Wathba por 40 minutos com várias formações e cores.

Vejas as imagens do espetáculo de fogo de artifício: