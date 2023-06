A análise à crise na Rússia e às ações de Prigozhin e do grupo Wagner. Ouça aqui

Membros do grupo Wagner fotografados em Rostov-on-Don © Roman Romokhov/AFP

O líder dos mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, protagonizou esta sexta-feira e sábado um desafio inédito à autoridade do Presidente russo, Vladimir Putin, mas acabou por deter, após negociar com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, a marcha sobre Moscovo contra a cúpula militar russa, uma rebelião com contornos de guerra civil que deixou o mundo em alerta.

Na TSF, e numa emissão especial com moderação de Ricardo Alexandre que pode ouvir abaixo, os especialistas e comentadores Marcos Farias Ferreira, Liliana Reis, Diana Soller, Leonídio Paulo Ferreira, Germano Almeida e Ana Isabel Xavier, analisaram a crise que o episódio provocou na Rússia e também as possíveis consequências para Vladimir Putin e para o conflito na Ucrânia.