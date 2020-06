Empréstimo do Estado francês à Renault pode ser prolongado por mais três anos

São cinco os bancos que formam a pool que concederá o empréstimo de cinco mil milhões de euros ao grupo © AFP

A Renault anunciou esta quarta-feira que o Estado francês garantirá até 90% do empréstimo de cinco mil milhões de euros concedido ao grupo, cuja maturidade inicial é de um ano, podendo ser prorrogado por um período adicional de três anos.

O empréstimo que o grupo Renault vai aceder tem "uma garantia do Estado francês até 90% do montante total concedido", refere o fabricante automóvel em comunicado divulgado esta quarta-feira, sendo que outra das características é poder ser levantado "na totalidade ou em partes até 31 de dezembro deste ano", tendo inicialmente uma maturidade de um ano, com "a opção de a Renault poder prolongar o prazo por um período adicional de três anos".

Este empréstimo vai permitir garantir as necessidades de financiamento de liquidez do grupo, no contexto da "crise sem precedentes", resultante da pandemia de Covid-19, lê-se ainda no comunicado.

São cinco os bancos que formam a pool que concederá o empréstimo de cinco mil milhões de euros ao Grupo Renault: BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis e Société Générale.

O ministro da Economia francês autorizou na terça-feira um crédito com aval do Estado de cinco mil milhões de euros à Renault, que o Governo tinha condicionado a negociações com os sindicatos sobre reduções no pessoal e encerramento de atividades.

O crédito tinha sido anunciado no início da crise causada pela pandemia de Covid-19 para ajudar o grupo a atravessar este período complicado, mas o executivo colocou condições quanto às reestruturações anunciadas pela empresa.

