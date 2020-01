Encontradas caixas negras de avião ucraniano que se despenhou no Irão

Por Rita Carvalho Pereira 08 Janeiro, 2020 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

As autoridades iranianas encontraram as caixas negras do avião da Ukraine International Airlines que caiu, esta madrugada, perto da capital no Irão, causando a morte de cerca de 180 pessoas.

"Duas caixas negras do avião ucraniano 737 que se despenhou esta manhã foram encontradas", anunciou o porta-voz das equipas de busca e resgate iranianas, Reza Jafarzadeh, citado pela agência France Press.

A queda do Boeing 737 da companhia aérea ucraniana, momentos após a descolagem do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teerão, causou a morte de todas as pessoas que seguiam a bordo.

De acordo o chefe dos serviços de emergência iranianos, entre as vítimas estão 147 cidadãos iranianos e 32 cidadãos estrangeiros (de nacionalidade canadiana, sueca, britânica, ucraniana e afegã).

As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontaram para a existência de problemas mecânicos. O porta-voz do aeroporto de Teerão afirmou que um dos motores do avião ter-se-á incendiado.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, já ordenou uma investigação criminal do acidente, que ocorreu horas depois do lançamento de dezenas de mísseis iranianos contra duas bases em Ain Assad e Arbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O Boeing 737-800 é um avião a jato de curto a médio alcance. Milhares destas aeronaves são usadas por companhias aéreas em todo o mundo.

Notícia atualizada às 10h45