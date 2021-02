Encontradas no Egito múmias com línguas de ouro

© Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Uma equipa de arqueólogos egípcios e dominicanos encontraram múmias com línguas de ouro no templo de Taposiris Magna, perto de Alexandria.

Segundo o Ministério das Antiguidades do Egito, estas múmias terão mais de dois mil anos e apesar de estarem mal preservadas uma característica distintiva sobreviveu à passagem do tempo: amuletos em forma de língua cobertos com folha de ouro.

Este tipo de amuletos eram por vezes colocados na boca dos defuntos por se acreditar que os podiam ajudar a falar perante o tribunal de Osíris na vida depois da morte.

Esse mesmo deus egípcio, juiz dos mortos, está também representado em talha dourada sobre a cartonagem que compõe a máscara funerária de uma outra múmia.

Num comunicado publicado no Facebook, o Ministério das Antiguidades do Egito refere que ao todo foram descobertos 16 sepulturas assim como várias moedas cunhadas com o nome e imagem da rainha Cleópatra VII.

A descoberta mais relevante, contudo, é a de uma máscara funerária de grandes dimensões (além da cara cobre o tronco da múmia) que representa uma mulher com uma coroa decorada com cornos e uma cobra na testa. Ao pescoço, um colar com um pingente em forma de falcão, símbolo do Hórus, deus dos céus, filho de Osíris.