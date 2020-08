Encontrado corpo de jovem migrante numa praia no norte de França

© Andy Rain/EPA

Por Lusa/TSF 19 Agosto, 2020 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um corpo, presumivelmente de um jovem migrante, foi encontrado esta quarta-feira numa praia no norte de França, horas depois do resgate de um outro menor sudanês que tentava atravessar o Canal da Mancha, divulgaram fontes judiciais locais.

O menor sudanês resgatado em alto mar tentava fazer a travessia, entre a costa francesa e a costa inglesa, com um outro migrante que foi dado como desaparecido, segundo indicaram as mesmas fontes.

Encontrado pela polícia local por volta das 07h00 locais (06h00 em Lisboa) numa praia de Sangatte (Pas-de-Calais, norte de França), o corpo "ainda não foi identificado", indicou à agência France-Presse (AFP) o procurador-adjunto de Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier.

"É necessário determinar se se trata de um migrante, mas de acordo com os primeiros elementos pensamos que sim", acrescentou.

Nas mesmas declarações, o procurador-adjunto estabeleceu uma ligação "entre a descoberta (do corpo) e o resgate" de um adolescente que "foi socorrido no mar durante a noite após o naufrágio de uma pequena embarcação".

Com 16 anos e natural do Sudão, o adolescente relatou que tentava fazer a travessia do Canal da Mancha na companhia de um outro migrante que, segundo Philippe Sabatier, é muito provável que seja a pessoa encontrada morta na praia.

De acordo com as declarações do jovem sudanês de 16 anos, a pessoa dada como desaparecida "terá a mesma idade", indicou o procurador-adjunto.

O Ministério Público abriu, entretanto, uma investigação para "apurar as causa da morte".

"Um drama insuportável", reagiu Marlene Schiappa, ministra com a tutela dos temas de cidadania no Governo francês, através da rede social Twitter, expressando ainda uma "imensa tristeza" e prometendo uma maior mobilização contra os "traficantes que lucram com a miséria humana".

Canal da Mancha como porta de entrada para milhares de migrantes

Desde 01 de janeiro, pelo menos 960 migrantes foram intercetados pelas autoridades francesas quando tentavam atravessar o Canal da Mancha com recurso a embarcações (algumas delas improvisadas) ou até mesmo a nado, segundo uma contagem feita pela agência AFP.

Entre estes migrantes constam várias crianças. No sábado passado, por exemplo, as autoridades resgataram um grupo de 31 migrantes, incluindo três crianças e um bebé de 18 meses.

No ano passado, 2.758 migrantes que tentavam fazer a travessia do Canal da Mancha foram resgatados pelas autoridades francesas e britânicas, o que representou um número quatro vezes superior aos dados relativos a 2018.

No mesmo período, pelo menos quatro migrantes foram encontrados mortos no mar ou na costa francesa.

No domingo passado, e perante o aumento do fluxo de migrantes que tentam atravessar ilegalmente esta rota entre França e Inglaterra, o exército britânico anunciou o envio de um avião de vigilância adicional e de operacionais da Marinha Real Britânica para apoiar a guarda costeira.

Em meados de julho, França e Reino Unido assinaram um acordo para criar uma "célula franco-britânica" de serviços de informações para a área das migrações, que pretende, principalmente, lutar contra as redes organizadas de tráfico de migrantes, também conhecidas como redes de passadores.