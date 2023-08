Encontrado material nuclear durante buscas a casa em Sidney

© David Gray/AFP

Por Carolina Quaresma 17 Agosto, 2023 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades australianas encontraram, esta quinta-feira, material nuclear durante as buscas a uma casa nos subúrbios de Sidney. A imprensa local, citada pelo jornal The Guardian, avança que foram encontrados mercúrio e isótopos de urânio.

Segundo o jornal britânico, a Australian Border Force não confirma a presença de substâncias radioativas, mas adianta que está a trabalhar com o apoio dos serviços de emergência de Nova Gales do Sul.

As autoridades garantem que "todas as medidas de segurança foram implementadas". "As pessoas nas proximidades do local foram instadas a seguir todas as instruções dos serviços de emergência", afirma a polícia australiana em comunicado.

O bloco de apartamentos em Kelsey Street permanece isolado, mas, até agora, as autoridades não esclareceram os motivos que levaram às buscas nesta habitação.

Uma das substâncias encontradas trata-se de urânio 238, que pode ser usado em reatores e armas nucleares.

O professor Ian Lowe, citado pelo The Guardian, explica que um isótopo é "apenas uma forma de átomo que é radioativo".

No caso de esta substância ser encontrada, Lowe indica que as autoridades devem comunicar à Agência Australiana de Proteção contra Radiação e Segurança Nuclear (Arpansa).

Um porta-voz afirma que o regulador nuclear australiano está a "apoiar as agências estaduais e federais na gestão e resolução da situação".

A Arpansa não confirmou a descoberta dos isótopos, mas disse estar ciente da operação da Australian Border Force.