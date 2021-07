Encontrados corpos de vítimas de acidente de avião no Extremo Oriente da Rússia

Os "primeiros corpos estão a ser retirados (da água)" © AFP

Por Lusa 07 Julho, 2021 • 09:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As equipas de resgate encontraram esta quarta-feira os corpos das vítimas da queda do avião na terça-feira no extremo oriental da Rússia, informaram as autoridades locais.

Um Antonov An-26 que transportava 28 pessoas caiu na terça-feira perto de sua cidade de destino, Palana, na região de Kamchatka, aparentemente devido ao mau tempo.

Os destroços foram encontrados na terça-feira à noite num penhasco e no mar e a operação de busca e resgate foi suspensa até esta manhã.

O governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, disse à agência de notícias estatal Tass que os "primeiros corpos estão a ser retirados (da água)", sem precisar quantas vítimas foram encontradas.

Os meios de comunicação social russos informaram na terça-feira que nenhum dos seis membros da tripulação ou os 22 passageiros, incluindo duas crianças, a bordo tinha sobrevivido.

A chefe do governo local em Palana, Olga Mokhireva, estava entre os passageiros, segundo fonte do governo de Kamchatka.

Solodov disse na terça-feira que um grupo de funcionários do governo, incluindo o ministro dos Transportes, Vitaly Savelyev, irá esta quarta-feira para Palana.

A aeronave - um avião de passageiros NA-26, com 28 pessoas a bordo - deveria ter aterrado às 15h50 (06h50, hora de Lisboa), mas o contacto foi perdido alguns minutos antes.

O aparelho tinha saído da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, na península de Kamchatka, com destino à localidade de Palana, de acordo com as agências russas Interfax e RIA Novosti.

"O avião cessou a comunicação via rádio quando estava prestes a aterrar. Não informou de quaisquer problemas a bordo", disse uma fonte dos serviços de emergência regionais, citada pela agência oficial TASS.

A manutenção técnica deficiente e a falta de regulamentos de segurança já provocaram vários acidentes no setor da aviação russo.

O último acidente grave registou-se em maio de 2019, quando um avião Sukhoi Superjet, pertencente à companhia aérea nacional Aeroflot, foi forçado a aterrar, explodindo na pista de um aeroporto de Moscovo e matando 41 pessoas.

Em fevereiro de 2018, um aparelho AN-148, da Saratov Airlines, despenhou-se pouco depois da descolagem, perto de Moscovo, matando as 71 pessoas a bordo.

Uma investigação determinou que um erro humano esteve na origem do acidente.

O transporte aéreo na Rússia também está sujeito a condições de voo frequentemente difíceis, em áreas remotas do Ártico e do Extremo Oriente.