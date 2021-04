Encontrados destroços do submarino desaparecido na Indonésia

© Made Nagi/EPA

Por Carolina Rico 24 Abril, 2021 • 10:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Marinha da Indonésia encontrou este sábado destroços que pertencem ao submarino desaparecido ao largo de Bali, com 53 tripulantes a bordo.

Foram recuperados do mar objetos que se encontravam no interior do submarino, incluindo peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada para olear o periscópio e tapetes de oração, que constituem provas inequívocas da localização do KRI Nanggala-402.

O status do submarino foi alterado de "submerso para afundado", anunciou o chefe da Marinha da Indonésia, Yudo Margono, em declarações aos jornalistas. Não há qualquer esperança de encontrar sobreviventes.

Segundo as autoridades, as reservas de oxigénio para a tripulação acabaram ao início do dia de hoje.



Mais de 400 pessoas, além de cinco navios e um helicóptero, participam esta semana nas buscas, numa corrida contra o tempo à medida que o oxigénio na cabine do submarino se extinguia.



A Marinha da Indonésia perdeu o contacto com este submarino, fabricado na Alemanha em 1977, no decorrer de exercícios militares ao largo de Bali, às 03h00 (19h00 em Lisboa) de terça-feira.