Encontrados destroços perto do Titanic na busca pelo Titan

Por Gonçalo Teles e Rui Tukayana 22 Junho, 2023 • 16:58

A Guarda Costeira do Nordeste dos Estados Unidos anunciou esta tarde que foi encontrado um "campo de destroços", perto do Titanic, na zona onde está a ser procurado o submersível Titan.

"Foi descoberto um campo de destroços na área de buscas, por um ROV, perto do Titanic. Os especialistas do posto de comando unificado estão a avaliar as informações", lê-se num tweet daquela autoridade.

À BBC, um especialista em mergulho e amigo dos passageiros a bordo do Titan, David Mearns, adiantou que o que foi encontrado é "a base de apoio do submersível e a tampa traseira".

Mearns cita o presidente do Explorers Club, que está "ligado diretamente a alguns dos barcos que estão no local", e que adiantou as informações num "grupo no WhatsApp" onde estão todos os membros do clube.

As peças que terão sido encontradas, explica, não deixam dúvidas porque este submersível "é muito fora do vulgar".

"A peça traseira é aquela zona bicuda na parte de trás do submarino. Depois, a peça da estrutura de aterragem é aquilo no que ele parece pousar e é o que permite encostar o submarino à areia no fundo do mar. Portanto, isto confirma que se trata do submersível", detalhou à Sky News.

O veículo de operação remota (ROV) que detetou os destroços é controlado pelo navio canadiano Horizon Arctic, lê-se num comunicado em que a Guarda Costeira anuncia uma conferência de imprensa a realizar, às 20h00 desta quinta-feira, sobre a descoberta.

Esta quinta-feira, o líder da Horizon Maritime Services, empresa dona do navio, explicou à CNN Internacional que o ROV a bordo foi disponibilizado pelas Forças Armadas dos EUA: trata-se do Odysseus 6k ROV, operado pela Pelagic Research Services. O veículo chegou ao fundo do oceano pouco antes das 12h00.

Um outro ROV operado pelos franceses do L'Atalante, o Victor 6000, que tem capacidades vídeo e áudio e braços robóticos, foi largado cerca de meia hora depois, às 12h30. Não há informação de que já tenha chegado ao fundo do oceano.