Encontrados oito dos dez desaparecidos em avalanche na Áustria

Oito das 10 pessoas dadas este domingo como desaparecidas após uma avalanche de neve numa pista de esqui, na Áustria, foram encontradas, das quais seis sairam ilesas e duas foram transportadas para o hospital devido a ferimentos.

A informação foi avançada pelo conselheiro de segurança para a região de Voralberg, onde ocorreu o acidente, de acordo com a emissora pública austríaca ORF.

A informação inicial apontava para dez pessoas desaparecidas e foi avançada após a exibição de um vídeo da avalanche.

Continuam por encontrar duas pessoas que foram atingidas pela avalanche, de acordo com as imagens do vídeo.

Todavia, até ao momento, nenhuma pessoa foi dada como desaparecida por familiares ou amigos.

"É muito positivo que até agora não tenha havido relatos de pessoas desaparecidas", disse o conselheiro de segurança para a região de Voralberg, Gantner, acrescentando que as buscas prosseguirão até ficar claro que ninguém foi deixado sob a neve.

A fim de determinar se há soterrados, as autoridades solicitaram aos estabelecimentos turísticos da área que comunicassem o desaparecimento de clientes.

A equipa de salvamento pediu ao público que comunicasse parentes ou conhecidos cujo paradeiro é desconhecido e que as testemunhas da avalanche apresentassem qualquer informação que tivessem.

A avalanche começou por volta das 15:00 horas locais (14:00 em Lisboa) a uma altitude de 2.720 metros e atingiu uma pista de esqui na aldeia de Lech, na região de Vorarlberg, no oeste da Áustria.

Após o primeiro alerta, foram mobilizados para o local meios de busca e salvamento.

Vários helicópteros estiveram envolvidos nas operações de busca até anoitecer.

Os meios aéreos ainda se encontram no local, para poderem transportar os feridos de forma mais rápida à medida que forem sendo localizados.

De acordo com relatórios da polícia, cerca de 200 pessoas estão mobilizadas nas operações de busca e salvamento, que envolve também equipas cinotécnicas.

Hermann Fercher, chefe da equipa de resgate, disse à emissora pública austríaca ORF que o trabalho de resgate continuaria durante a noite, se necessário.

"Estamos a fazer tudo o que podemos para salvar os desportistas de inverno", frisaram as autoridades.