Enfermeira suspeita de substituir vacina contra a Covid-19 por solução salina na Alemanha

Ainda não é conhecida a medida de coação aplicada a esta enfermeira © AFP

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 11 Agosto, 2021 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades alemãs revelaram que uma enfermeira da Cruz Vermelha substituiu a vacina contra a Covid-19 por uma solução salina, e apelaram a que as milhares de pessoas inoculadas com o preparado fossem receber outra dose do esquema vacinal.

O caso aconteceu na Frísia, um distrito rural perto da costa do Mar do Norte, durante a primavera. As autoridades acreditam que 8600 habitantes terão sido afetados por este erro, adianta, esta quarta-feira, o jornal The Guardian.

Apesar de a solução salina não ter consequências para a saúde, a maior parte das pessoas que se vacinou nos meses de março e abril, período durante o qual a troca terá sido feita, encontra-se em maior risco de contrair Covid-19.

Peter Beer, representante da polícia local, adiantou, numa conferência de imprensa, que os relatos das testemunhas sugeriam "uma perceção razoável de risco". Não foram ainda apuradas as motivações para o ato da enfermeira, que não foi identificada, mas a polícia constatou que a profissional de saúde já tinha partilhado nas redes sociais comentários céticos em relação às vacinas.

Ainda não é conhecida a medida de coação aplicada a esta enfermeira, mas a NDR (Norddeutscher Rundfunk), canal público da televisão alemã, transmitiu que a profissional de saúde terá sido encaminhada para uma unidade especial que investiga crimes com motivações políticas.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19