Enfermeiras e bebés sequestrados num ataque a um hospital nigeriano

Pelo menos cinco enfermeiras e um número ainda indeterminado de bebés foram sequestrados no domingo por pessoas armadas durante um ataque a um hospital na cidade nigeriana de Zaria, localizada no estado de Kaduna (Norte). Ainda não foi feito um balanço definitivo do número de vítimas.

De acordo com o jornal nigeriano Daily Trust, os agressores envolveram-se num tiroteio contra vários agentes da polícia.

O porta-voz da polícia, Mohammed Jalige, confirmou o acontecimento e sublinhou que as forças de segurança colocaram em curso uma operação para tentar resgatar as vítimas.

Os ataques na Nigéria, anteriormente frequentes no nordeste do país - onde opera a organização jihadista Boko Haram - espalharam-se nos últimos meses para outras áreas no Norte e noroeste, fazendo soar os alarmes quanto à possibilidade de os ataques terroristas se estarem a tornar cada vez mais preocupantes.