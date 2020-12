Enfermeiro testa positivo à Covid-19 mais de uma semana após tomar vacina

Vacina da Pfizer contra a Covid-19 © Angelo Carconi/EPA

Um enfermeiro norte-americano terá testado positivo ao coronavírus mais de uma semana depois de ter tomado a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos da América, e está a ser noticiado pela ABC News.

De acordo com a informação avançada, o enfermeiro de 45 anos, que trabalha nas urgências de dois hospitais diferentes, terá tomado a vacina contra a Covid-19 no dia 18 de dezembro, tendo sentido apenas algumas dores no braço, mas nenhum outro efeito secundário.

No entanto, no dia 24 de dezembro, depois de ter estado a fazer um turno na unidade de Covid-19 de um hospital, o enfermeiro começou a ter sintomas da doença: fadiga, dores musculares e arrepios. Decidiu fazer o teste ao coronavírus, passados mais dois dias, o qual teve resultado positivo.

De acordo com os especialistas ouvidos pela ABC News, situações como a deste enfermeiro norte-americano são expectáveis. O infecciologista Christian Ramers indica que, provavelmente, este enfermeiro estaria já infetado, sem o saber, antes de tomar a vacina, uma vez que o período de incubação do vírus pode ser de até duas semanas.

Mas pode também ser possível o enfermeiro ter contraído o vírus já depois de ter tomado a vacina.

"Sabemos, pelos ensaios da vacina, que demora até 10 a 14 dias até começarmos a ficar protegidos contra o vírus após sermos vacinados", nota Christian Ramers. Os resultados não são, portanto, imediatos e há possibilidade de ser infetado dias após a toma da vacina.

Mas, mesmo após o período mencionado, a proteção contra o coronavírus não será ainda total. "A primeira dose deixa-nos com uma proteção de cerca de 50%, e só depois de tomarmos a segunda dose essa proteção aumenta para 95%", afirma o especialista.

O infecciologista frisa que esta é mais uma prova de que o início da vacinação não significa o princípio do fim da pandemia e que é preciso moderar o otimismo, uma vez que este será um caminho que se fará lentamente, com muitos meses de aplicação da vacina. É, por isso, necessário, alerta o especialista, manter todas as medidas adotadas até ao momento, como a frequente higienização das mãos e o uso de máscara, mesmo após a administração da vacina.

