Entre o parque dos príncipes de Paris e um país como parque de jogos de guerra

Operação Barkhane, crónica de um fracasso francês... o assunto enche toda a caos do diário francês Libération que parece a porta de entrada no deserto... no texto lemos: "depois de nove anos no país, no Mali, a França, confrontada com a hostilidade da junta militar no poder, está a ponderar a retirada. Da decisão em 2020 de enviar reforços à provável retirada dois anos depois, uma análise em três etapas dos fracassos da intervenção francesa no Sahel."

No La Tribune, fundos marítimos, a França dota-se de uma estratégia...

No El País, Castilla y León corre o risco de bloqueio político após 13-F... após os resultados eleitorais de 13 de fevereiro. Enquanto a direção nacional do PP rejeitou ontem uma coligação de governo com o Vox, o partido de extrema-direita exigiu que os mesmos ministérios que Ciudadanos ocupou no Executivo para dar o apoio essencial à investidura. Também na primeira página, A crise com a Rússia altera a agenda europeia... o risco de uma invasão russa da Ucrânia obriga a UE e a NATO a modificarem as suas agendas e a prepararem-se para uma reação rápida perante qualquer eventualidade. Ministros da Defesa vão estar reunidos em Bruxelas amanhã e depois, torna-se quase um gabinete de crise, pois coincide com a data, quarta-feira, em que a espionagem norte-americana aponta para um provável ataque. No dia seguinte, a cimeira UE-África reunirá os líderes na capital europeia. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, cancelou uma viagem planeada à Alemanha e está em contacto com Washington. Moscovo, que nega planos para um ataque, garantiu ontem que as possibilidades de diálogo "estão longe de se esgotarem", segundo o MNE Sergei Lavrov.

No diário El Economista, Se a Rússia entrar na Ucrânia, provoca outra queda de 10% no mercado de ações... a volatilidade voltou a tomar conta das bolsas europeias nesta segunda-feira (já o fez nas bolsas americanas na sexta-feira passada) diante de um novo pico de tensão geopolítica entre a Rússia e a NATO após o aviso americano de que a ofensiva russa na Ucrânia poderia ser iminente.

No Jornal Cinco Dias, o empresário Juan Villa escreve sobre a Ucrânia, no pon­to de mi­ra geo­es­tra­té­gi­co... no artigo de opinião, diz-nos que Basta ver o mapa da Ucrânia, atravessado pelos gasodutos que transportam um trilião de metros cúbicos - da Rússia para a Europa Central, para entender a importância estratégica desse país para Putin. Quatro tubos com capacidade equivalente a quatro vezes as nossas necessidades de gás em Espanha. Três desses tubos estão no centro e oeste do país e fazem ligação com a Eslováquia, que também entrega para a República Checa, Alemanha, Áustria e Polónia. O quarto, a leste do país, passa muito perto da Crimeia e alimenta a Moldávia, a Bulgária e a zona europeia da Turquia.

Nos Estados Unidos, o USA Today diz que o ataque russo pode acontecer esta semana...

Os desportivos espanhóis As e Marca têm hoje exatamente o mesmo título na capa. O Parque dos Príncipes, a propósito do jogo desta noite, entre Paris St Germain e Real Madrid. Mais: os jogadores em destaque são os mesmos, Mbappé e Vinícius Júnior. Só as fotos são diferentes. Já o Sport da Catalunha, põe Messi na capa dizendo que é Messi contra o seu passado. O também catalão L"Esportiu vai mais longe e com Messi na capa chama-lhe: o último serviço. Meio ano após ter deixado o Barça, Messi encara dar uma satisfação aos seus antigos devotos, eliminando o Real Madrid da Champions.