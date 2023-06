Enviado do Papa vai reunir-se com patriarca russo Cirilo I

Matteo Zuppi © Francesco Pierantoni/Flickr

O patriarca russo Cirilo I vai reunir-se esta quinta-feira, em Moscovo, com o enviado do Papa Francisco para a paz na Ucrânia, o cardeal italiano Matteo Zuppi, informaram fontes da Igreja Ortodoxa Russa.

O encontro acontecerá esta quinta-feira à tarde, segundo as agências de notícias russas TASS e RIA Novosti.

Na quarta-feira, Matteo Zuppi reuniu-se com o assessor da Presidência Russa para Assuntos Internacionais, Yuri Ushakov.

Até ao momento, o Kremlin não informou o conteúdo das conversações, mas o presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Rússia, arcebispo Pavel Pezzi, indicou que os dois abordaram questões relacionadas com os refugiados.

"O encontro do cardeal com Yuri Ushakov ocorreu numa atmosfera boa e positiva. A questão principal tratada foi o problema humanitário relacionado com os refugiados, incluindo os menores", declarou Pavel Pezzi à agência de notícias TASS.

Não há informação prestada pelo Vaticano e autoridades da Rússia, se haverá mais encontros entre Matteo Zuppi e outros responsáveis russos.

Esta viagem à Rússia acontece três semanas depois da visita do cardeal Pavel Zuppi a Kiev, onde se encontrou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

Em Kiev, o enviado papal teve vários encontros e ouviu o Presidente reafirmar que não aceitará qualquer cessação de hostilidades que não inclua a retirada da Rússia do território ucraniano.

Em resposta, Moscovo disse que as autoridades de Kiev têm de se adaptar à nova realidade.

A Ucrânia e a Rússia ainda participaram em conversações nos primeiros meses da guerra, mas sem sucesso.

Até agora, falharam todas as iniciativas para que as duas partes retomassem o diálogo.