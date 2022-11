Epidemia de bronquiolite paralisa urgências da capital francesa

© Photo by Aditya Romansa on Unsplash

Hospitalizado em Paris com bronquiolite, o filho de Dylan teve de ser transferido na noite de segunda-feira para mais de 200 quilómetros de casa. "O médico veio ter comigo por volta das quatro da manhã e disse-me que o meu filho tinha de ser transferido. Perguntei-lhe - transferido para onde? - e ele disse-me - Para Lille", recorda este pai, de 29 anos, que considera a decisão incompreensível: o filho tinha apenas 20 dias quando foi transferido para outro hospital.

"Comecei a pensar no perigo que representa o transporte para um bebé... até mesmo para um adulto hospitalizado... perguntei aos médicos se ele podia ser transferido de helicóptero, para que seja muito mais rápido, para que o meu filho sofra o menos possível... mas não, levaram-no de ambulância", descreve.

Com as urgências paralisadas, os hospitais decidiram ativar o mecanismo de saturação para o nível 2 e adiar consultas e cirurgias. A situação agrava-se com a chegada da epidemia anual de gripe, bem como uma provável nona vaga de Covid-19, aponta o pediatra Rémi Salomon, presidente da comissão médica dos Hospitais de Paris.

Segundo o pediatra, na última semana 188 pacientes foram atendidos nos corredores por faltarem camas nos hospitais. O pediatra considera que a situação é grave: "Vemos demasiados pacientes chegar e temos poucos meios para os receber. Não temos médicos nem enfermeiros suficientes para garantir que um bom acompanhamento possa ser feito. Não temos meios para fazer face a esta situação. Tudo isto cria muito stress nos médicos, que sabem que não podem fazer corretamente o seu trabalho."

O ministro da Saúde, François Braun, anunciou um aumento no Orçamento do Estado de 543 milhões de euros para que os hospitais possam enfrentar as sucessivas crises que afetam o setor da Saúde.

"Posso garantir-vos que colocámos todos os nossos meios à disposição para fazer face a esta nova crise e a esta epidemia de bronquiolite. Os nossos dados oficiais anunciaram esta manhã que se trata de uma epidemia (de bronquiolite) que ultrapassa todos os picos registados nos últimos dez anos", declarou o ministro da Saúde.

O ministro da Saúde garante que a missão do governo vai ser a de rever a estrutura dos hospitais: "Medidas de urgência foram tomadas. O governo trouxe meios financeiros suplementares para fazer face a estas dificuldades. Mas estou de acordo convosco, quando dizem que o problema do nosso hospital público e do nosso sistema de saúde é estrutural", apontou o responsável pela pasta da Saúde.

Esta crise dos hospitais acontece num contexto em que o número de camas disponíveis tem vindo a diminuir todos os anos e em que alguns serviços precisam de recrutar mais médicos e enfermeiros.

Várias organizações de pediatras e infetologistas alertam para a falta de amoxicilina, um dos antibióticos mais usados para as crianças, que pode levar a uma grande crise da saúde pública nos próximos dias.