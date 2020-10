"Epidemia, Economia." Macron fala esta quarta-feira ao país

© Reprodução Le Figaro

Emmanuel Macron fala hoje ao país e o Fígaro escreve em manchete: "Epidemia, Economia: Macron na hora das escolhas". Confrontado com o agravamento da situação sanitária, o chefe de estado dirige-se aos franceses esta quarta-feira à noite. Espera criar um efeito de eletrochoque, nomeadamente sobre as grandes aglomerações. Diz este diário francês, ilustrando com a foto de capa, que os hospitais estão novamente sob alta tensão: mais de uma em cada cinco camas com ventiladores está ocupada com doentes com coronavirus. A situação é particularmente preocupante na Ille de France, a região mais afetada.

O Guardian mete de costas o desenho de uma cabeleira loira que nos faz lembrar faz lembrar Boris Johnson.., está de braços abertos junto a um tsunami que se vai formando: a tempestade perfeita: pode o Reino Unido parar o segundo desastre Covid?

No Voz da Galiza, proibidas as reuniões com mais de dez pessoas... a decisão não afeta tarefas laborais ou administrativas nem - as exceções, essa engenhoca tramada - nem casamentos ou cerimónias... Diz também este jornal que toda a Espanha está de vermelho no alerta europeu por coronavirus... Mas na Galiza também se fazem outras contas: os aeroportos perdem dois milhões de pessoas por ano e os autocarros metade dos passageiros.

Na Catalunha, o diário El punt avui diz que o desporto não profissional vai parar durante quinze dias e o título em manchete é "Paragem forçada". O governo vai endurecer as restrições para travar a segunda onda da pandemia.

No El País, o FMI assinala a Espanha pela pior recessão e défice recorde... Quase trezentos mil estudantes universitários sem aulas presenciais por causa dos surtos... Catalunha pondera encerrar bares e restaurantes até ao fim do mês. Há também na primeira do El País uma entrevista da comissária europeia da concorrência em que Margarethe Vestager deixa um aviso, não à concorrência, mas às grandes empresas: "não vamos - não vai a comissão europeia- não vamos permitir que as tecnológicas sejam monopólios de facto".

As contas da América no jornal USA Today: a corrida pode cingir-se a seus estados: Arizona, Carolina do Norte, depois os três que Trump ganhou em 2016 com menos de um ponto percentual de diferença: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, e a sul a Florida. Representam 101 dos 270 lugares necessários no colégio eleitoral para ganhar a Casa Branca. Nesta meia dúzia, Biden leva a melhor em todos, diz a média das sondagens. Onde a diferença é mais apertada é na Carolina do Norte - 1,4 pontos de diferença, seguindo-se o Arizona com pouco mais de dois pontos. Mesmo que venha a perder nestes, se ganhar os restantes quatro, o candidato democrata fica com 75 dos 101 lugares atribuídos por estes grandes swing states.

No Jornal de Angola, agricultura em manchete: produtos do campo passam a ser transformados no país. Na província de Malange o presidente João Lourenco inaugurou o primeiro Instituto Superior Tecnológico Agroalimentar.

Por último, não uma capa mas na última página do diário catalão La Vanguardia. O francês residente em Berlim Remi Parmentier, estratego ambiental cofundador da organização Greenpeace, tem esta frase sempre tão atual quanto controversa: "se não te abrem a porta, entra pela janela".