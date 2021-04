Equipa médica faz cirurgia cardiovascular enquanto incêndio destrói hospital

O incêndio começou a destruir o telhado de madeira do hospital © Zoltan Balogh/EPA

Por TSF 02 Abril, 2021 • 22:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma equipa de oito médicos, na Rússia, fez uma cirurgia cardiovascular enquanto um incêndio destruía o hospital. Tudo aconteceu em Blagoveshchensk, uma cidade no extremo leste do país.

O incêndio começou a destruir o telhado de madeira do hospital e, pouco depois, foram retirados 60 doentes, mas a cirurgia já estava a decorrer e continuou enquanto, do lado de fora, os bombeiros tentavam apagar as chamas.

"Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Tivemos de salvar a pessoa. Fizemos tudo ao mais alto nível", explicou o cirurgião Valentin Filatov à rede de televisão russa REN TV, citado pela Reuters.

A cirurgia foi concluída com sucesso e o doente também foi retirado do hospital. As autoridades russas suspeitam que o incêndio teve origem num problema elétrico.