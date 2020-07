Era Uma Vez no Oeste em França e as estátuas na América

Por Ricardo Alexandre 07 Julho, 2020 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

Começo pelo diário desportivo francês L"Équipe que tem uma primeira página à faroeste! Presta homenagem a Ennio Morricone e escreve em capa, como se fosse um cartaz de cinema, Era Uma Vez no Oeste: Eduardo Camavinga, médio defensivo, jovem estrela do Stade Rennais, é dos jogadores mais cobiçados neste verão futebolístico em tempos de pandemia, com o Real Madrid

à cabeça...

Ennio Morricone aparece também lembrado no La Vanguardia... Adeus a Morricone, o homem que pôs a música no cinema... mas manchete no diário catação é o surto de coronavírus na cidade e província de Lleida, que se prepara para atender milhares de casos nas próximas semanas... há um apelo aos profissionais de saúde de toda a Catalunha para ajudarem e aumenta a vigilância policial...

No El País, Morricone aparece em foto grande na capa: batuta na mão: "o cinema emudece, morre Ennio Morricone". Albert Feijóo, o presidente do governo regional da Galiza, diz que em Espanha ficaria muito bem um governo à alemã, isto é, uma grande coligação entre PSOE e PP... ainda na capa do El país, o aviso do líder venezuelano Nicolás Maduro à oposição: "nunca terá o poder". E diz mais: "enquanto a Venezuela tiver umas forças armadas como tem hoje, nunca a atual oposição exercerá o poder político" no país... A oposição, Juan Guaidó, classificou a declaração como Ditatorial, que turva ainda mais o horizonte das legislativas convocadas para dezembro...

No jornal USA Today, em manchete está a divisão sobre estátuas nos Estados Unidos... aparece Donald Trump como se fosse uma delas, estátua, mas as verdadeiras aparecem por detrás do presidente no memorial em Keystone, no Dakota do Sul, onde o presidente esteve no final da semana passada... as estátuas de Confederados levantam ondas e ondas de indignação antirracista... o jornal chama-lhe "o acerto de contas da América com a raça"...

O China Daily foca-se na ajuda prometida pelo presidente Xi à academia na Papua Nova Guiné, nos laços estratégicos com a Liga árabe antes do após um novo Fórum entre o país gigante e o bloco árabe, desta vez por videoconferência. Pequim e Nova Déli têm andado à porrada, literalmente, com dezenas de mortos nos Himalaias, mas o China Daily, afirma que as duas potências asiáticas vão "ponderar o desanuviamento das tensões"... retirar as tropas da linha da frente tão rápido quanto possível para garantir a paz e a estabilidade ao longo da fronteira.

No Global Times, também da China, lemos que "O Reino Unido faz bluff sobre Hong Kong"...

No Daily Telegraph o alerta ao governo: o relaxar nas leis de licenciamento para os bares pode levar à desordem... o takeaway de cerveja, pegar nelas e levar, beber na rua, é "receita para a violência"...

No Guardian, fúria com a acusação do Primeiro-Ministro sobre a propagação da Covid nas residências para os mais velhos.

O Jornal de Angola congratula-se... nas ultimas 24 horas não houve um único novo caso positivo.