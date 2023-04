Erdogan cancela campanha e aparições públicas devido a problemas de estômago

Tayyip Erdogan © Adem Altan/ AFP

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cancelou todas as ações de campanha e aparições públicas, numa altura em que faltam pouco mais de duas semanas das eleições gerais no país.

O gabinete presidencial invoca motivos de saúde para o afastamento de Erdogan dos holofotes, mais concretamente uma gastroenterite, de acordo com a agência AFP.

O líder de 69 anos tinha três eventos na agenda para esta quarta-feira, mas foram todos cancelados. "Hoje vou descansar em casa por recomendação dos médicos", escreveu no Twitter.

Isto depois de na terça-feira se ver obrigado a interromper uma entrevista em direto por indisposição. "Ontem e hoje foram dias de trabalho duro. É por isso que fiquei com problemas de estômago", justificou.

President of Turkey #Erdogan seems have gotten faint or ill during the live broadcast, the interview with Ülke TV was interrupted with the words "oh my god "

As eleições estão marcadas para o dia 14 de maio e o atual Presidente, no poder há 20 anos, vai candidatar-se a um novo mandato.

Nas sondagens, o líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu, surge cada vez mais perto.

O Conselho da Europa, que vigia o respeito pelos direitos humanos e do qual a Turquia é membro, está particularmente preocupado com as eleições deste ano no país devido ao terramoto de 6 de fevereiro, que causou mais de 50.000 mortos.

Os desalojados, muitos dos quais se instalaram na capital Ancara, em Istambul ou em Mersin, na costa sul, tinham até 2 de abril para alterar a morada nos cadernos eleitorais, um prazo demasiado curto na opinião da oposição.

Outra preocupação é o risco de fraude eleitoral na identificação dos eleitores, uma vez que o bilhete de identidade de mortos ou desaparecidos pode ser usado para votar.