"Erro humano" terá provocado queda de avião paquistanês que matou 97 pessoas

Terá sido um "erro humano" a provocar a queda do avião da Pakistan International Airlines em maio em Karachi, a cidade com mais população do Paquistão, provocando a morte a 97 pessoas.

O relatório preliminar ao acidente mostra que o avião estava "100% apto para voar", não tendo sido registada qualquer "falha técnica".

"O piloto e o controlador aéreo não cumpriram as regras básicas", disse o ministro da aviação no país, Ghulam Sarwar Khan. Foram "negligentes" e demonstraram "excesso de confiança".

Durante a tentativa de aterragem do Airbus A320 "não estavam focados", em vez disso estavam a "conversar sobre o novo coronavírus", revelou a investigação conduzida por uma equipa constituída por autoridades paquistanesas, oficiais do governo francês e da indústria de aviação.

Apenas dois passageiros do voo PK-8303 que se destinava ao Aeroporto Internacional de Jinnah sobreviveram ao desastre.

O avião terá tentado aterrar duas ou três vezes antes de se despenhar numa área residencial perto do aeroporto, tendo destruído pelo menos cinco ou seis casas.