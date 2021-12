Erupção de vulcão na Indonésia faz pelo menos um morto e dezenas de feridos

Um corpo sem vida foi encontrado e 41 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente queimadas pela lava © Miguel Calero/EPA

Por TSF com AFP 04 Dezembro, 2021 • 22:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vulcão Semeru, localizado no leste da Ilha de Java, na Indonésia, entrou em erupção este sábado, matando pelo menos uma pessoa e ferindo dezenas, enquanto milhares de residentes fugiam. Duas pessoas estão desaparecidas e outras oito são procuradas em Curah Kerobokan, uma cidade gravemente afetada pelo vulcão.

Mais de 300 famílias viram as suas casas serem destruídas por lava e cinzas, de acordo com as autoridades. Um corpo sem vida foi encontrado e 41 pessoas - incluindo duas mulheres grávidas - ficaram feridas, algumas gravemente queimadas pela lava, informou Indah Masdar, vice-governador da região de Lumajang.

A equipa de resgate mobilizou-se para evacuar os moradores antes do avanço da lava. Em algumas áreas tiveram dificuldade para se movimentarem devido aos detritos densos e à lava.

"Muitas zonas foram deixadas na escuridão pelas cinzas vulcânicas. Estamos a construir abrigos em várias áreas de Lumajang", explicou Abdul Muhari, porta-voz da agência de controlo de desastres.

Um vídeo publicado pela agência noticiosa local mostra moradores, incluindo crianças, a refugiarem-se após a erupção do Semeru, às 15h (horário local) deste sábado. O vulcão estava no segundo nível de alerta mais alto desde a grande erupção que ocorreu em dezembro do ano passado e que obrigou milhares de pessoas a fugir.

O arquipélago indonésio está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, com quase 130 vulcões ativos devido à fusão das placas continentais. No final de 2018, a erupção de um vulcão no estreito entre as ilhas de Java e Sumatra causou um terramoto subaquático seguido de tsunami que matou mais de 400 pessoas.