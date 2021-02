Erupção do vulcão Etna suspende operação do aeroporto de Catânia

© Orietta Scardino/EPA

O vulcão Etna, em Itália, entrou esta terça-feira em erupção, com registo de forte atividade explosiva na cratera sudeste, de onde está a ser emitida uma nuvem de cinzas que se dispersa em direção a Sul e que já obrigou à suspensão dos voos no aeroporto internacional de Catânia.

O Etna está também a expelir lava que já causou um pequeno colapso, escreve a agência noticiosa italiana ANSA.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia - Observatório Etna (Ingv-Oe) registou um aumento da atividade vulcânica por volta das 16h10, associada a um pico súbito da atividade sísmica. O ponto de origem desta atividade está situado abaixo da cratera sudeste, num intervalo de profundidade entre os 2900 e os 3000 metros acima do nível do mar.

A unidade de crise do aeroporto internacional de Catânia suspendeu a operação devido à coluna de cinzas, com mais de um quilómetro de altura, que emerge do vulcão e coloca em causa a segurança dos voos.