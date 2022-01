Escalada de violência em Myanmar. Pelo menos 150 mil crianças Rohingya forçadas a sair de casa

© AFP

Por Cátia Barbosa 28 Janeiro, 2022 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Passou um ano desde que os militares de Myanmar assumiram o poder num golpe caracterizado por violência contra milhares de civis, incluindo crianças da minoria Rohingya. Desde então, a violência tem vindo a intensificar-se. A organização Save The Children aponta que, pelo menos, 150 mil crianças foram obrigadas a deixar as suas casas.

Milhares de pessoas de etnia Rohingya enfrentam uma perseguição sistemática e vivem sob ameaça de genocídio em Myanmar. Nas últimas duas semanas, há relatos de crianças que foram mortas em vários bombardeamentos e incursões militares.

Os dados avançados pela organização Save The Children dão ainda conta de que, no ano passado, pelo menos, 150 mil crianças foram obrigadas a deixar as suas casas. Ao mesmo tempo, mais de quatro mil pessoas fugiram das casas onde viviam desde que os militares assumiram o poder no país.

Ouça aqui o resumo dos dados avançados pela organização Save The Children 00:00 00:00

As Nações Unidas indicam que, no mês passado, estes números aumentaram 27 por cento. Do número total de pessoas deslocadas em Myanmar, estima-se que 37 por cento sejam crianças, sendo que muitas delas estão agora a viver em abrigos improvisados na selva e dependem da ajuda da organização Save The Children e de outras instituições de caridade locais para sobreviver.

A organização apela agora à ONU para que encontre formas de proteger as crianças que têm sido vítimas da violência e dos constantes ataques feitos por militares em Myanmar.