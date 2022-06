Escassez alimentar pode chegar aos EUA e à Europa? "Pode, pode com certeza"

© Oleg Petrasyuk/EPA

O coordenador de emergências do Programa Alimentar Mundial (PAM), Pedro Matos, avisa que não serão apenas os países mais pobres a sofrer com a escassez de alimentos, nomeadamente de cereais, provocada pelo aumento dos preços e pela guerra na Ucrânia.

A escassez pode chegar aos Estados Unidos da América e à Europa? "Pode, pode com certeza e alguns países estão mais dependentes daquela região, das exportações de cereais, de óleo de girassol, de fertilizantes do que outras, mas todo o mundo está muito globalizado e interligado. Portanto, o impacto que a guerra tem nos cereais e o impacto que a guerra tem nos preços do petróleo vai afetar o mundo inteiro, em maior ou menor medida", considera Pedro Matos em declarações à TSF.

Contudo, o problema maior será nos países mais pobres e o coordenador de emergências do PAM dá exemplos: "Alguns casos, como a Eritreia, dependem 100% dos cereais da Ucrânia. Portanto, esses países vão precisar de comprar noutros locais e, quer dizer, ninguém tinha excedentes agrícolas. De algum sítio essa comida tem de vir."

Por isso e "pelas questões de oferta e procura, os preços vão aumentar por todo o lado e isso vai afetar o mundo inteiro", antevê Pedro Matos, lembrando que "já vemos aumentos muito significativos de preços em todo o mundo".

Ainda assim, o coordenador de emergências do PAM considera que há formas de resolver o problema, desde que haja vontade para isso.

"Nós achamos que há dinheiro suficiente no mundo para resolver o problema da segurança alimentar a nível global. Portanto, se tanto as pessoas individualmente, como os governos fizerem mais e aumentarem as suas contribuições tanto bilaterais para os países, como multilaterais para organizações como a nossa, eu acho que há dinheiro suficiente para resolvermos o problema da fome no mundo, incluindo numa circunstância como este em que os preços aumentaram", concretiza Pedro Matos.