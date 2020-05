Escolas de Nova Iorque continuam fechadas durante a primavera

A ordem aplica-se a 4,2 milhões de estudantes em todo o estado © Justin Lane/EPA

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou esta sexta-feira que as escolas e universidades daquele estado nos Estados Unidos da América vão permanecer fechadas no resto do ano académico devido à pandemia de coronavírus.

Cuomo afirmou ser muito arriscado abrir novamente as escolas nesta primavera, pretendendo manter crianças e educadores em segurança num momento em que o vírus envia quase mil pessoas para o hospital todos os dias.

A ordem aplica-se a 4,2 milhões de estudantes em todo o estado.

"Precisamos de proteger os nossos filhos. Todos os pais e cidadãos sentem isso", afirmou o governador.

Uma escola que deseje reabrir precisa ter um plano aprovado pelo Estado e a decisão sobre a possibilidade de permitir ensino durante o verão foi adiada até o final de maio, acrescentou.

O maior distrito escolar do estado, na cidade de Nova York, já havia determinado que não poderia reabrir antes do final do ano letivo de junho.

As escolas em todo o país estão a avaliar se se mantêm fechadas, continuando o ensino remoto até ao outono.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados. Os Estados Unidos são o país com mais mortos (63 019) e mais casos de infeção confirmados (mais de um milhão).

Seguem-se Itália (27 967 mortos, mais de 205 mil casos), Reino Unido (26 711 mortos, mais de 171 mil casos), Espanha (24 824 mortos, mais de 215 mil casos) e França (24 376 mortos, mais de 167 mil casos).