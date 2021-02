Escolas em Inglaterra reabrem a 8 de março

Londres © EPA

Por Cristina Lai Men 22 Fevereiro, 2021 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As escolas inglesas vão reabrir a 8 de março. O desconfinamento vai começar nas escolas primárias e secundárias, com luz verde para as aulas e também para as atividades ao ar livre.

Nadhim Zahawi, ministro britânico do Departamento de Vacinas, explicou esta manhã, em declarações à rádio LBC, que estão reunidas as condições para o regresso às aulas presenciais.

Boris Johnson vai revelar no Parlamento todo o plano de desconfinamento, e dará depois uma conferência de imprensa ao final da tarde.

Além da reabertura das escolas, as atividades recreativas, como piqueniques nos parques, serão autorizadas, mas apenas para um máximo de duas pessoas.

A partir de 29 de março, será permitida a reunião no exterior, para até seis pessoas. Devem reabrir também instalações desportivas, como courts de ténis e basquetebol.

No domingo, o secretário britânico para a Saúde anunciou que o Reino Unido espera ter toda a população vacinada até ao final de julho.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19