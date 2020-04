Escolas reabrem na Dinamarca, um mês após o encerramento

Primeira-ministra dinamarquesa visita escola em Copenhaga no dia de reabertura © Philip Davali/AFP

Por Lusa 15 Abril, 2020 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As escolas começaram a reabrir esta quarta-feira na Dinamarca, após um mês de encerramento devido à pandemia de Covid-19, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A Dinamarca o é o primeiro país europeu a reabrir creches, jardins de infância e escolas primárias, depois de, a 12 de março, terem sido instauradas restrições para combater a epidemia.

No entanto, as aulas foram apenas retomadas em metade das comunas (municípios) dinamarquesas e em 35% dos estabelecimentos de ensino em Copenhaga, tendo os restantes pedido mais tempo para se adaptarem às regras de segurança sanitária em vigor.

Todos os estabelecimentos de ensino deverão reabrir até 20 de abril.

A pandemia de Covid-19 já causou mais de 126 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, sendo atualmente os Estados Unidos o país com maior número de mortos (25.239) e de infetados, com quase 600 mil casos confirmados.

O continente europeu, com mais de 996 mil infetados e mais de 84 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19