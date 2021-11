"Escolheu jogar à roleta russa." Nova queixa contra Alec Baldwin por comportamento perigoso

Alec Baldwin © AFP

O ator Alec Baldwin, que matou acidentalmente uma pessoa durante filmagens, "jogou à roleta russa" ao manipular uma arma sem respeitar as regras de segurança em vigor na indústria cinematográfica, acusa uma queixa apresentada nesta quinta-feira.

Mamie Mitchell, empregada como anotadora nas filmagens do western Rust, onde a diretora de fotografia Halyna Hutchins foi mortalmente atingida a 21 de outubro, é o segundo membro da equipa de filmagens a apresentar queixa contra Alec Baldwin e outros produtores, alegando comportamento perigoso.

Mitchel, que pediu ajuda após a tragédia, disse que sofria de "stress emocional" e outros problemas resultantes dos danos "causados intencionalmente" pela produção.

"Os acontecimentos que levaram ao disparo de uma arma carregada por Baldwin não foram uma mera negligência", disse a advogada da anotadora Gloria Allred, numa conferencia de imprensa em Los Angeles.

"Ao contrário, do nosso ponto de vista, Alec Baldwin escolheu jogar à roleta russa enquanto disparava uma arma sem ter verificado e sem que o armeiro o tivesse feito na sua presença", argumentou a advogada, acrescentado: "o seu comportamento e o dos produtores do Rust foram perigosos".

Também são alvo da queixa, o assistente de direção David Halls, que entregou a arma a Alec Baldwin, dizendo que era inofensiva, e o armeiro, Hannah Gutierrez-Reed, a responsável pelas armas de fogo utilizadas pela equipa.

A jovem de 24 anos afirmou por várias vezes que ignorava a presença de munições reais nas filmagens.

"O Sr. Baldwin e os (outros) profissionais experientes sabiam que a arma em questão nunca lhe deveria ter sido dada pelo assistente de direção", mas pelo armeiro da filmagem, acusou Gloria Allred.

As normas de segurança em vigor na indústria cinematográfica dos Estados Unidos estipulam que o armeiro deve mostrar explicitamente ao ator que a arma é segura e, em seguida, entregá-la diretamente a ele.

"O Sr. Baldwin sabia que essa era a regra e que não era seguida. E não verificou ele mesmo a arma", acrescentou a advogada.

Na semana passada, Serge Svetnoy, designer de iluminação chefe do filme presente durante o tiroteio acidental, apresentou uma queixa por "negligência" contra o ator, a produção e o armeiro.

O ator norte-americano Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme que estava a rodar, ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada, a 22 de outubro.

A vítima mortal foi identificada como Halyna Hutchins, de 42 anos, tendo os disparos ferido também o diretor do filme, Joel Souza, de 48, que foi admitido na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos.

O ator no próprio dia veio a público, na rede social Twitter, dizer que se sentia "devastado" pelo sucedido.