Espanha aceita novo embaixador russo para manter canais diplomáticos abertos

O Governo espanhol aceitou esta quarta-feira um novo embaixador russo no país para manter os canais diplomáticos abertos com Moscovo, confirmaram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros à agência de notícias Europa Press.

O novo diplomata vai substituir assim Yuri Korchagin, que deixa Madrid após 10 anos no cargo.

As mesmas fontes explicaram que o Executivo concedeu a vaga ao embaixador russo, porque, como justificaram, "é uma forma de manter abertos os canais diplomáticos", razão pela qual o Governo defende "o regresso da paz" após a invasão russa da Ucrânia.

"Se a paz que todos queremos vier, será através da diplomacia. Espanha não vai cortar nenhuma ponte para parar esta guerra", enfatizaram do Palácio da Moncloa, residência oficial do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Por sua vez, fontes da Embaixada da Rússia em Madrid indicaram à Europa Press que ainda não receberam "notificação oficial" do Governo.

O até agora embaixador russo em Madrid, Yuri Korchagin, havia sido convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol em 3 de outubro, numa forma de protesto contra a anexação de quatro regiões ucranianas por Moscovo.

A convocatória foi feita em coordenação com outros parceiros europeus, que já tinham convocado os embaixadores russos para transmitir a mesma mensagem.