Espanha aprova vacinação de crianças entre os cinco e 11 anos

As autoridades de saúde espanholas aprovaram, esta terça-feira, a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, avança o El País. A campanha de vacinação terá início a 15 de dezembro.

A decisão da Comissão de Saúde Pública surge depois de a Agência Europeia do Medicamento ter validado a vacina da Pfizer para estas faixas etárias, e está suportada num parecer positivo do grupo de peritos que colaboram com as autoridades sanitárias de Espanha.

Com este reforço do plano de vacinação contra a Covid-19, o Governo espanhol espera receber mais 3,2 milhões de doses de vacinas até ao fim do mês de janeiro, uma quantidade suficiente para inocular com a primeira dose a totalidade de crianças que pertencem a esta faixa etária. A segunda dose será administrada oito semanas depois.

As crianças com menos de 12 anos fazem parte da faixa etária que apresenta a maior taxa de incidência, com 412 casos por cem mil habitantes, quase o dobro da média de Espanha, que conta com uma incidência de 248 casos por cem mil habitantes.

