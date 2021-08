Espanha com 2261 novos casos nas últimas 24 horas

A incidência da Covid-19 no país baixou 27 pontos © Ramon de la Rocha/EPA

Espanha registou desde sexta-feira 201 mortes e 23 899 novos casos de Covid-19, 2261 dos quais nas últimas 24 horas, segundo o mais recente relatório do Ministério da Saúde.

Na segunda-feira passada, tinham sido reportadas 25 726 novas infeções, o que representa um abrandamento da pandemia em Espanha, cujo número total de casos até agora se eleva a 4 794 352, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

A incidência da Covid-19 no país baixou 27 pontos, situando-se em 317 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, indicou o ministério, revelando que na última semana foram notificadas 867 mortes (201 das quais desde sexta-feira).

No total, há em Espanha 8330 doentes com Covid-19 hospitalizados, mais 164 desde sexta-feira, e a ocupação de camas nas unidades de cuidados intensivos subiu ligeiramente para 20,04% (mais duas décimas que na sexta-feira), estando aí internados 1839 doentes, mais 21 que na sexta-feira.

A Covid-19 provocou pelo menos 4 430 846 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,7 milhões de infeções pelo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram, desde março de 2020, 17 645 pessoas e foram contabilizados 1 020 546 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia, a África do Sul, o Brasil e o Peru.

