Espanha com 23.572 novos casos desde sexta-feira. Mais 83 mortes no registo oficial

Espanha tem desde sexta-feira 23.572 novos casos de covid-19 dos quais 2.489 foram diagnosticados nas últimas 24 horas, segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol.

Nos últimos sete dias, segundo os dados oficiais, morreram no em Espanha 141 pessoas com a doença, o que eleva o total de mortes por covid-19 no país desde o início da pandemia a 29.094.

A maioria dos casos de infeção e das mortes continua a registar-se na região de Madrid, onde foram notificados 554 novos casos nas últimas 24 horas e 66 mortes nos últimos sete dias.

Atualmente há 6.957 doentes internados em hospitais com a covid-19, dos quais 846 em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 847 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.822 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.499 mortos, mais de 334 mil casos), seguindo-se Itália (35.477 mortos, mais de 268 mil casos), França (30.606 mortos, mais de 277 mil casos) e Espanha (29.094 mortos, mais de 462 mil casos).