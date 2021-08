Espanha com 489 mortes em 7 dias mas incidência de casos diminui

Nas últimas 24 horas, Espanha registou 21 387 novos casos do coronavírus © J. J. Guillen/EPA

A incidência acumulada de infeções de Covid-19 em Espanha nos últimos 14 dias voltou a descer para 614,8 casos por cada 100 mil habitantes, apesar de se terem registado mais 489 mortes numa semana, indicaram esta quinta-feira fontes sanitárias.

Segundo o relatório mais recente sobre a evolução da pandemia de Covid-19 elaborado pelo Ministério da Saúde espanhol, a queda na transmissão - de 81,5 pontos desde a última quinta-feira - é mais notada na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, com incidência, esta quinta-feira, nos 1403 (369 pontos menos do que há uma semana), seguida da faixa entre os 12 e 19 anos com 1360 (menos 235).

Nas últimas 24 horas, Espanha registou 21 387 novos casos do coronavírus, o que eleva o total acumulado desde o início da pandemia a 4 566 571, enquanto o de mortes foi de 87, aumentando os óbitos para 81 931.

A pandemia de Covid-19 fez pelo menos 4 247 424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

