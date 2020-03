Espanha com mais de 800 mortes por coronavírus em 24 horas

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes © Villar Lopez/EPA

Espanha registou, segundo os dados divulgados este sábado, o seu maior número de vítimas mortais pelo novo coronavírus em 24 horas: 832. Ao todo são já 5690 mortes causadas pela pandemia em território espanhol.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 5690, entre 72 248 casos de infeção confirmados até este sábado, enquanto os Estados Unidos são desde quinta-feira o que tem maior número de infetados (mais de 85 mil).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8165 mortos em 80 539 casos registados até quinta-feira.