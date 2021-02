Espanha com quase três milhões de infetados com Covid-19 até esta segunda-feira

O número de novos casos do fim de semana anterior para este baixou de 79 686 para 47 095 © Mariscal/EPA

A Espanha registou desde sexta-feira 47 095 casos de Covid-19, mantendo a tendência descendente de novos contágios e elevando para 2 989 085 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 909 mortes durante o fim de semana atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 62 295.

O número de novos casos do fim de semana anterior para este baixou de 79 686 para 47 095 e o de mortes subiu de 762 para 909.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer há mais de uma semana, tendo passado de sexta-feira para esta segunda-feira de 751 para 667 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (995), Castela e Leão (936) e La Rioja (929).

"A tendência é favorável mas estamos em níveis de transmissão ainda muito elevados", resumiu esta segunda-feira o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha.

Segundo este responsável, foram detetados no país até esta segunda-feira 479 casos da variante de Covid-19 detetada no Reino Unido, dois casos da detetada na África do Sul e um da do Brasil.

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1676 pessoas com a doença (2683 na sexta-feira), das quais 327 na Andaluzia, 280 em Madrid, 237 na Comunidade Valenciana e 233 na Catalunha.

Por outro lado, baixou para 27 739 o número de pessoas hospitalizadas com a Covid-19 (28 586 na sexta-feira), o que corresponde a 22% das camas, das quais 4732 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4795), 43% das camas desse serviço.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2 316 812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14 354 pessoas dos 767 919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

