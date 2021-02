Espanha: confinamento provoca recorde de aprovações no ensino

© Reprodução parcial da capa do El País

Professores mãos largas em Espanha... está na manchete do El País que o confinamento bateu o recorde de alunos aprovados... os números do ministério da educação indicam que os professores abriram a mão... houve cursos em que as taxas de aprovação subiram até dez por cento!

O ABC denuncia que o governo está a cortar em 75% os apoios à maternidade... diz este diário espanhol que a nova medida prejudica as famílias numerosas com mais de mil euros de pensão...

No Voz da Galiza escreve-se em manchete que há dados esperançosos e região baixa dos vinte mil casos...

No La Razon, um grande 31... uma sondagem dá empate a 3 e bloqueio para a governação na Catalunha... Socialistas, Esquerda Republicana e o Xunts pela Catalunha conseguiriam 31 deputados cada se as eleições fossem hoje. Percentualmente, com os socialistas na dianteira e o jornal diz que a abstenção vai ditar a vitória.

London Falling escreve-se na capa da revista económica Bloomberg Business Review... a queda de Londres enquanto centro financeiro está a ser provocado pela União Europeia, diz a revista que pergunta: está a Europa a matar o seu centro financeiro? Os 27 querem um centro financeiro próprio e o Brexit torna a City vulnerável...

Em França a Birmânia na manchete do Libération... o grito do povo. Mesmo com o bloqueio da internet, a população saiu em massa para as ruas durante o fim-de-semana, sete dias depois do golpe militar...

O Le Monde faz a manchete com os vencedores da economia do confinamento... a situação sanitária fez perder 255 milhões... 255 milhões de empregos em todo o mundo, mas há também certos sectores que lucraram com a pandemia... em França 13,4% das vendas que se fazem no país já são on-line.

O Fígaro diz que a França está face... enfrenta... uma guerra de gangues. O editorial explica: um combate maior, o tráfico de frogs destrói tudo à sua passagem...

O USA Today diz que o GOP, Great Old Party, nome pelo qual é o conhecido o partido republicano, o GOP está em guerra na sombra de Trump. O ex-presidente vai ser julgado e o partido divide-se entre os mais trumpistas e aqueles que são mais críticos de Trump como Liz Cheney, filha do antigo vice-presidente do país, nos tempos de George W. Bush.

Pelo jornal O País em Angola, ficamos a saber que o Ministério do Interior nega desaparecimento de cadáveres em Cafunfo, no município de Cuango, depois dos incidentes na semana passada, que resultaram na morte de mais de uma dezena de pessoas.