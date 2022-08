Espanha confirma primeiras mortes por hepatite aguda em crianças

© Adelino Meireles/Global Imagens (arquivo)

Espanha confirmou, esta quinta-feira, que duas crianças morreram vítima de hepatite aguda. De acordo com o El País, o Ministério da Saúde espanhol revelou que as vítimas tinham 15 meses e seis anos de idade.

No território espanhol, foram diagnosticados 46 casos da doença em crianças entre os zero e os 12 anos. Desses, três necessitaram de transplante ao fígado, e apenas uma menina, residente em Aragão, está a ter uma boa evolução clínica.

No caso do bebé de 15 meses, que residia na região da Andaluzia, foi internado numa situação crítica, após ter sido diagnosticado com gastroenterite aguda, com a presença do adenovírus. Devido ao quadro clínico, o bebé foi internado e transplantado de urgência, mas acabou por não resistir durante os tratamentos.

Na cidade de Múrcia, uma criança de seis anos começou a registar sintomas no dia 2 de julho e foi sido transportado para o hospital de Madrid no dia 18 para receber o transplante ao fígado, que acabou por acontecer no dia 29 de julho, e morreu 24 horas depois, quando já tinha um edema cerebral grave.

Segundo a OMS, três em cada quatro crianças afetadas com hepatite aguda têm menos de 5 anos e 15% dos menores doentes estiveram em cuidados intensivos.

Os primeiros 10 casos de hepatite infantil aguda foram notificados à OMS pelo Reino Unido no dia 5 de abril e envolveram crianças com menos de 10 anos.