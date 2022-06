Espanha e EUA reforçam e alargam "relações bilaterais"

Joe Biden e Pedro Sánchez © Ballesteros/EPA

Pedro Sánchez reforçou, esta terça-feira, a importância de a NATO desenvolver uma estratégia de 360º e, ao lado de Joe Biden, antes do arranque da cimeira da Aliança Atlântica em Madrid, afirmou que os dois países alargaram as relações bilaterais.

"Hoje, EUA e Espanha comprometeram-se a aprofundar a cooperação no que diz respeito à segurança e à defesa. Além disso, chegámos a acordo no que diz respeito a reforçar laços na cibersegurança e energia. Reforçámos e alargámos as nossas relações bilaterais. Existe uma excelente oportunidade para as empresas norte-americanas em Espanha e para as empresas espanholas nos EUA", revelou Pedro Sánchez numa conferência de imprensa após uma reunião de hora e meia com o Presidente norte-americano.

Já Biden agradeceu a Espanha por ter acolhido mais de 140 mil refugiados ucranianos desde o início da guerra.

"Mostra a liderança de Espanha e os valores democráticos que partilhamos. Espanha e EUA estão a trabalhar em conjunto com outros países da América Latina e Caraíbas para reforçar mudanças de transformação que permitam gerir a migração. Vamos emitir uma declaração conjunta que afirma estes valores conjuntos", acrescentou Joe Biden.