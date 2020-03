Espanha em estado de alerta. Cidadãos só podem sair à rua por motivos de força maior

"Este é o nosso verdadeiro inimigo, um inimigo de todos", diz Pedro Sánchez © EPA

Após mais de sete horas de reunião, o Governo espanhol informa o país acerca das medidas a aplicar para tentar conter a pandemia de Covid-19: durante os próximos 15 dias todo o país está em estado de alerta, com apoio das forças armadas.

Os cidadãos apenas poderão circular na via pública para aquisição de comida ou produtos farmacêuticos ou de primeira necessidade, ir para o trabalho ou regressar do trabalho, prestar serviços de saúde, prestar assistência a idosos, menores ou pessoas com deficiência ou dependentes, prestar serviços relacionados com seguros ou por motivos excecionais de força maior devidamente justificados.

O Ministério do Interior poderá decretar o encerramento de estradas ou troços por motivos de saúde pública, segurança ou fluidez de tráfego e os transportes públicos passam a funcionar a 50% da atividade habitual.

Em todo o país vão encerrar estabelecimentos como restaurantes, bares, esplanadas, salas de espetáculos, entre outros.

O Estado poderá intervir ainda para garantir o fornecimento de alimentos, energia e medicamentos, incluindo escoltar veículos de transporte de bens.

A partir de agora a missão de todos é combater a Covid-19, "sem cores políticas, sem ideologias, sem territórios", destaca o primeiro-ministro espanhol, lembrando que o país pode estar dividido, mas o próprio coronavírus não faz distinções sobre quem contagia.

Os seres humanos encontram inimigos entre si, mas "este é o nosso verdadeiro inimigo, um inimigo de todos. E todos devemos combatê-lo unidos", diz Pedro Sánchez.

Só "quando as baixas médicas forem superiores às mortes" se poderá cantar vitória. Só aí os espanhóis poderão regressar à rotina, "visitar entes queridos, levar os filhos ao parque". Agora a ordem é para manter a distância social, num "compromisso com os mais vulneráveis".

Pedro Sánchez lembra que foram os mais velhos, os avós, que ajudaram as famílias a superar as adversidades durante a crise financeira. Agora chegou a hora de lhes retribuir o favor, protegendo-os.

Espanha registou até agora 189 mortos com o novo coronavírus, entre 6.271 casos confirmados, com Madrid a ser a região mais atingida, segundo a atualização feita este sábado pelas autoridades sanitárias do país.

O Governo espanhol anunciou na quinta-feira um "primeiro pacote" de medidas para lutar contra o novo coronavírus, do qual faz parte uma transferência de 2.800 milhões de euros para apoiar os sistemas de saúde do país, e recomendou a todas as comunidades autónomas o fecho das escolas em todos os níveis de ensino.

O poder regional espanhol tem a maior parte das competências em matéria de política de saúde ou de educação.

O Governo aprovou também, entre outras medidas, a criação de uma linha de crédito de 400 milhões de euros para ajudar as empresas dos setores de turismo, transporte e hotelaria a aliviar os efeitos da crise causada pelo coronavírus.

O campeonato espanhol de futebol estará suspenso nas duas próximas jornadas, tanto na primeira como na segunda divisões, e os jogadores de futebol e basquetebol do Real Madrid estão de quarentena, depois de ter sido confirmado um caso positivo de coronavírus.

Na fronteira sul de Espanha, Marrocos decidiu fechar as fronteiras e suspender o tráfego aéreo e marítimo entre os dois países.

