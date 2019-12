Espanha entra em 2020 ainda à espera de Governo

Com um acordo de coligação fechado com o Podemos, Pedro Sánchez procura agora o apoio dos catalães do Esquerda Republicana © Paco Campos/EPA

Por Joana Rei, correspondente da TSF em Madrid 30 Dezembro, 2019 • 14:33

Duas eleições e duas investiduras falhadas depois, Espanha entrará no novo ano ainda sem Executivo à vista. Uma situação que começa a ser normal no país, que vive há dez meses com um Governo em funções. Para este 2020, os espanhóis pedem a formação de um Governo que afaste de vez o fantasma de umas novas eleições e uma legislatura normal que consiga chegar aos quatro anos. Mas não vai ser fácil.



Com um acordo de coligação fechado com o Podemos, Pedro Sánchez procura agora o apoio dos catalães do Esquerda Republicana (ERC). A sentença do Tribunal de Justiça Europeu, que reconheceu a imunidade de Junqueras ao ser eleito como eurodeputado, veio complicar a equação e as negociações encalharam. Os catalães pedem ao Supremo Tribunal que anule agora a sentença que condenou Junqueras a 13 anos de prisão e que os Advogados do Estado se pronunciem a favor desta petição.



A posição da Advocacia do Estado foi revelada esta segunda-feira, e a decisão foi salomónica: por um lado contempla a saída do catalão da prisão para tomar posse como deputado europeu; por outro, chama a atenção de que a sua saída da prisão tem de ser feita "baixo supervisão", e pede ao Supremo que solicite ao Parlamento Europeu a supressão da imunidade do ex vice-presidente catalão, para que possa cumprir a pena de 13 anos de prisão a que foi condenado.



A oposição acusa Sánchez de se vergar à chantagem dos independentistas. Pablo Casado, do Partido Popular, diz que Pedro Sánchez "está a governar contra Espanha" e a pressionar. E os socialistas defendem-se dizendo que não vão interferir na decisões da justiça."Respeitamos as decisões dos tribunais nacionais e obviamente as dos supranacionais", disse a porta-voz do Governo, Isabel Celaá.



Nos últimos dias do ano, as negociações entre os vários partidos intensificaram-se. Esta segunda-feira, PSOE y Partido Nacionalista Basco (PNV) chegaram a acordo e os bascos vão votar a favor da investidura de Sánchez. Depois da decisão da Advocacía do Estado, tudo parece apontar para que a formação catalã se vá abster na votação, possibilitando assim a formação de Governo.



Se tudo correr como previsto, Espanha poderá ter um Governo já no próximo dia 5 de janeiro, noite de Reis em Espanha, que este ano prometem deixar no sapatinho dos espanhóis o tão desejado Governo. Quanto à tão ansiada estabilidade política, é mais difícil de assegurar. A questão catalã, ainda longe de uma solução, vai continuar a marcar o passo à política espanhola, e o conflito territorial ameaça continuar a dividir uma sociedade cada vez mais polarizada.