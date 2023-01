Espanha fechou 2022 com taxa de desemprego de 12,87%

Espanha fechou 2022 de novo com mais de três milhões de desempregados © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A taxa de desemprego em Espanha fixou-se no final do ano passado em 12,87%, uma subida de 21 décimas em relação ao trimestre anterior, terminado em setembro, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística espanhol.

No trimestre anterior (julho a setembro), a taxa de desemprego em Espanha tinha já subido 18 décimas, depois de no segundo trimestre do ano (abril a junho) ter caído para 12,48%, o valor mais baixo desde finais de 2008, com o número de pessoas desempregadas a situar-se abaixo dos três milhões também pela primeira vez desde 2008.

No entanto, o país fechou 2022 de novo com mais de três milhões de desempregados (3.024.000). Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.

Durante todo o ano de 2022, a taxa de desemprego em Espanha caiu 45 centésimas e o país fechou o ano com menos 79.900 pessoas desempregadas, comparando com o final de 2021.

No final do ano passado, o número de pessoas com trabalho em Espanha alcançou os 20.463.900, enquanto os desempregados eram 3.024.000.

Em 2022, em Espanha, aumentou o emprego nos serviços (mais 314.300 trabalhadores), na indústria (mais 36.600) e na construção (mais 14.900), enquanto a maior queda foi na agricultura, que perdeu 86.900 pessoas no ano passado, segundo os dados divulgados esta quinta-feira.