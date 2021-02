Espanha impõe quarentena aos passageiros chegados do Brasil e da África do Sul

A ministra da Saúde de Espanha explicou que impôs a medida através de um despacho ministerial © Alejandro García/EPA

A Espanha decidiu impor esta quarta-feira uma quarentena aos passageiros provenientes do Brasil e da África do Sul que chegam ao país, a fim de evitar a propagação de novas variantes do coronavírus.

O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde, Carolina Darias, na conferência de imprensa após uma reunião que teve com todos os responsáveis do setor nas 17 comunidades autónomas, tendo ainda informado que até agora foram detetados em Espanha um total de 613 casos confirmados da variante britânica, seis da sul-africana e dois da brasileira.

Carolina Darias explicou que impôs a medida através de um despacho ministerial, que terá de ser confirmado pelo Tribunal Constitucional, visto que a medida limita os direitos fundamentais dos cidadãos.

A Espanha tinha decidido em 02 de fevereiro último suspender os voos com o Brasil e a África do Sul devido às novas variantes da Covid-19, sendo exceções a chegada de cidadãos ou residentes em Espanha.

A decisão foi na altura tomada depois de várias comunidades autónomas espanholas, que têm competência no setor da saúde, terem pedido para restringir ao máximo os voos com o Brasil e a África do Sul, para "evitar que o vírus volte a entrar em Madrid-Barajas", o aeroporto internacional de Madrid.

Os únicos voos que foram permitidos são os de repatriamento de cidadãos espanhóis ou de pessoas residentes no país ou passageiros que façam uma escala de menos de 24 horas, e que não saiam da zona de trânsito do aeroporto, com destino a outros países fora do espaço Schengen.

